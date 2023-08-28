Происшествия 28 августа 2023, 14:34 Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар рядом с рынком в Ростове-на-Дону

Читать 360tv в

В Ростове-на-Дону рядом с Днепровским рынкам накануне загорелись картонные коробки. Пожар был такой силы, что достигал высоты четвертого этажа стоявшего рядом жилого дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

С помощью двух спецмашин восемь спасателей менее чем за час справились с огнем. Им удалось сначала локализовать, а потом и потушить пламя. Погибших и пострадавших нет.

Авторы: