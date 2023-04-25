Происшествия 25 апреля 2023, 12:20 Сотрудника университета осудили за смерть двух студентов в общежитии на Сахалине

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На Сахалине директор департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета получил 3,5 года колонии за гибель двух студентов. Об этом написал «Ридус».

Как рассказали в областной прокуратуре, обвиняемый не подготовил общежития университета к заселению студентов и не проверил энергосистемы зданий.

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В ходе проверки было установлено, что молодые люди 18 и 19 лет погибли из-за удара током от неисправного электротитана.