    27 марта 2020, 13:17

    Сотрудника уголовного розыска заподозрили в мошенничестве в Санкт-Петербурге

    Ольга Ситникова

    Оперуполномоченного уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского СУ СКР.

    Следователи убеждены, что сотрудник перевел дело в менее тяжкое за вознаграждение в полмиллиона рублей.

    Правоохранители также задержали мужчину из Азербайджана. Предполагается, что он пообещал 500 тысяч рублей за переквалификацию дела. Ранее подозреваемого обвинили в разбое.

    В настоящее время специалисты уточняют подробности инцидента.