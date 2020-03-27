27 марта 2020, 13:17
Сотрудника уголовного розыска заподозрили в мошенничестве в Санкт-Петербурге
Оперуполномоченного уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского СУ СКР.
Следователи убеждены, что сотрудник перевел дело в менее тяжкое за вознаграждение в полмиллиона рублей.
Правоохранители также задержали мужчину из Азербайджана. Предполагается, что он пообещал 500 тысяч рублей за переквалификацию дела. Ранее подозреваемого обвинили в разбое.
В настоящее время специалисты уточняют подробности инцидента.