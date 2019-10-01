Сотрудника СК ранили ножом у проходной ведомства в Москве

Неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата СК России. Об этом «360» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ножевое ранение служащий получил у проходной ведомства в Техническом переулке. Он находился при исполнении служебных обязанностей.

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«Нападавший задержан, с ним работают следователи», — уточнила Петренко.

Пострадавшего сотрудника СК госпитализировали. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

По словам источника, на который сослалось РИА «Новости», получивший ранение в Москве находится в звании полковника. Мужчина, добавил Telegram-канал Baza, был ранен в область сердца.