Происшествия 22 февраля 2024, 16:52 Сотрудника сервисного центра осудили за присвоение техники клиентов в Перми

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Суд вынес приговор 32-летнему сотруднику сервисного центра в Перми. Его признали виновным в краже и присвоении чужого имущества. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по региону.

Установлено, что фигурант принимал от клиентов дорогостоящую технику, после чего относил ее в ломбард. Кроме того, мужчина заложил несколько ноутбуков и телефонов, принадлежавших торговой точке.

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Злоумышленнику назначили наказание в виде двух лет исправительных работ. Также его обязали возместить материальный ущерб в размере 245 тысяч рублей.