Сотрудника Росгвардии заподозрили в убийстве жены из ревности. Видео с места

В Челябинске сотрудника Росгвардии заподозрили в убийстве бывшей жены на почве ревности. Преступление произошло накануне в хостеле, где женщина работала администратором. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на теле у 32-летней женщины нашли более 20 ножевых ударов. Подозреваемый 35-летний боец развелся с женой всего месяц назад. Он считал, что супруга ему изменяет, пока он был в командировках, сообщил сайт «Московский комсомолец». Они поделили детей. У мужчины остался 13-летний ребенок, у матери — шестилетний.

По данным издания, 14 июня, после очередной ссоры, мужчина направился к жене в хостел. На нем была рабочая одежда и респиратор на лице. Сотрудники приняли его за ремонтника и открыли дверь. Бывшая жена в это время сидела за стойкой.

Сначала ей плеснули краской в лицо, а потом начали бить ножом в горло и грудь. И так более 20 раз. Когда муж ушел из хостела, женщина смогла вызвать врачей. Однако до больницы она доехать не успела и умерла в машине скорой помощи.

Подозреваемого в убийстве жены задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Свою вину он признал, уточнило издание. По данным источника в правоохранительных органах, с места преступления были изъяты банка краски, одежда и обувь.