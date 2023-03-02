Происшествия 02 марта 2023, 13:58 Сотрудника похоронной службы в Приморье уволили за видео с глумлением над покойником Похоронная служба Владивостока уволила сотрудника за издевательский ролик на кладбище РИА «Новости»

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Сотрудник городской похоронной службы Владивостока снял на видео тело человека в гробу, сопровождая все это оскорбительными высказываниями. Ролик с глумлением над покойником на кладбище разлетелся по соцсетям. Автора записи уволили, сообщило РИА «Новости».

О служебной проверке по факту случившегося агентству сообщил представитель мэрии Владивостока.

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Оказалось, что видео, которое вызывало большой резонанс, мужчина снял еще в 2011 году. После этого городская похоронная служба «Некрополь» расторгла с ним трудовые отношения и принесла извинения за случившееся.

На записи, которая стала причиной увольнения, сотрудник похоронной службы стоял на кладбище рядом с деревянным гробом. Затем он приоткрыл поврежденную крышку и со словами, что снимает видео для WhatsApp, начал показывать тело покойного, оскорбляя умершего.