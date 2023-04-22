Происшествия 22 апреля 2023, 09:37 Сотрудника оружейного завода в Москве обвинили в госизмене Сотрудника оружейного завода «Промтехнология» Кичу обвинили в госизмене РИА «Новости»

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Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Кича уже находится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия. Уголовное дело расследуется по статье 275 УК РФ ("Госизмена"), максимальное наказание по которой — 20 лет лишения свободы. В Лефортовском суде подтвердили арест Кичи на два месяца, однако дополнительных комментариев не дали. Как оказалось, уголовное дело содержит секретные материалы. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

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На заводе «Промтехнология» выпускают охотничьи и спортивные винтовки под торговой маркой ORSIS с 2011 года. Также на предприятии ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации современных высокоточных оружейных систем. Завод сотрудничает с экспертами российских НИИ и технических вузов в области материаловедения, проектирования стрелкового оружия, металлообработки.