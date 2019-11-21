Сотрудника наркологии в Челябинске заподозрили в убийстве пациента

В субботу 16 ноября тело умершего пациента нашли в больнице. По результатам экспертизы выяснилось, что его избили перед смертью. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого.

Полиция Челябинска 19 ноября задержала сотрудника больницы. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

«Расследование занимается следственное управление СК РФ по региону», — заявила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Руководство медицинского учреждения не дало комментарии изданию.