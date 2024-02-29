Происшествия 29 февраля 2024, 18:28 Сотрудника компании, обвиняемого в смерти рабочего из-за несоблюдения техники безопасности, будут судить в ЯНАО

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В Пыть-Яхе будут судить сотрудника компании, по вине которого погиб другой рабочий. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ХМАО.

В октябре прошлого года сотрудник, отвечающий за соблюдение техники безопасности, не проконтролировал разгрузку мешков с цементом. В результате они рухнули и насмерть задавили рабочего. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело передали в суд.

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