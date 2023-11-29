Происшествия 29 ноября 2023, 01:43 Сотрудника ГИБДД нашли мертвым после корпоратива в Свердловской области E1.ru: в Свердловской области нашли умершего от переохлаждения сотрудника ГИБДД РИА «Новости»

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В городе Новая Ляля Свердловской области нашли тело сотрудника ГИБДД Андрея Сальникова. Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила изданию E1.ru, что смерть офицера не связана со служебной деятельностью.

«ЧП не было связано со служебной деятельностью. Офицер находился в плановом отпуске, и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — сообщили в ведомстве.

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Супруга погибшего сообщила изданию, что в этот день полицейский находился на стрельбище на корпоративе. Согласно официальной версии, Сальников скончался от переохлаждения.

Проверку проводит Верхотурский следственный отдел, они провели осмотр места происшествия, а тело сотрудника направили на экспертизу. Следователи опросили очевидцев. Предварительно, смерть некриминальная, мужчина умер от переохлаждения.

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