Сотрудника ГИБДД избили и ограбили в Петербурге

Стражи порядка дежурной части МВД получили сообщение о нападении на сотрудника-инженера ГИБДД. Пострадавший рассказал, что его избил неизвестный на Лахтинском проспекте. Злоумышленник повредил фоторадарный комплекс, украл фотоаппарат Сanon a3000 и скрылся с места преступления. Стоимость ущерба составила 4 540 рублей.

Медики диагностировали пострадавшему сотруднику ГИБДД закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Ему оказали медпомощь его отпустили в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители в этот же день задержали нападавшего, им оказался 28-летний пожарный. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».