Сотрудника ГИБДД избили и ограбили в Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестный на автомобиле Ford Focus избил сотрудника ГИБДД, повредил фоторадарный комплекс и украл фотоаппарат Сanon a3000. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Стражи порядка дежурной части МВД получили сообщение о нападении на сотрудника-инженера ГИБДД. Пострадавший рассказал, что его избил неизвестный на Лахтинском проспекте. Злоумышленник повредил фоторадарный комплекс, украл фотоаппарат Сanon a3000 и скрылся с места преступления. Стоимость ущерба составила 4 540 рублей.
Медики диагностировали пострадавшему сотруднику ГИБДД закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Ему оказали медпомощь его отпустили в удовлетворительном состоянии.
Правоохранители в этот же день задержали нападавшего, им оказался 28-летний пожарный. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».