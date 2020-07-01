Сотрудника Генпрокуратуры уволили за дебош в полиции. СК проверит обстоятельства

СК проведет проверку по сотруднику Генпрокуратуры, который устроил дебош в полицейском участке. Инцидент произошел накануне на северо-западе Москвы.

«Мужчина, представившийся сотрудником Генеральной прокуратуры РФ, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице, а затем доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского», — говорится на сайте Следственного комитета.

Тщательно проверить все обстоятельства инцидента поручил сам глава ведомства Александр Бастрыкин.

Все произошло поздно ночью, когда работник Генпрокуратуры возвращался домой. По всей видимости, он ошибся адресом и пытался попасть на территорию одного из элитных домов, сообщал «Коммерсант». Охрана вызвала полицию, и уже в участке прокурор накинулся на одного из сотрудников в форме.

Узнав о происшествии, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов уволил своего сотрудника.

Полицейских теперь тоже проверят, так как по закону они не имели право задерживать прокурора. Правда, у того при себе не было документов.