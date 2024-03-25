25 марта 2024, 11:54
Сотрудника автосервиса задержали в Пермском крае за пьяный угон иномарки клиента
Правоохранители задержали в Пермском крае сотрудника автосервиса. Его подозревают в угоне машины, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.
Происшествие случилось в Соликамске. По предварительной информации, работник организации в состоянии опьянения отправился кататься на чужой иномарке Toyota. Транспортное средство клиент оставил на диагностику.
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Легковушку остановил экипаж Госавтоинспекции. Водитель прямо заявил, что автомобиль принадлежит другому человеку.
Пермский край
Полиция
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