Происшествия 25 марта 2024, 11:54 Сотрудника автосервиса задержали в Пермском крае за пьяный угон иномарки клиента

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Правоохранители задержали в Пермском крае сотрудника автосервиса. Его подозревают в угоне машины, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

Происшествие случилось в Соликамске. По предварительной информации, работник организации в состоянии опьянения отправился кататься на чужой иномарке Toyota. Транспортное средство клиент оставил на диагностику.

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Легковушку остановил экипаж Госавтоинспекции. Водитель прямо заявил, что автомобиль принадлежит другому человеку.