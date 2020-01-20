Сотрудника академии балета обокрали на 168 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Мужчина в возрасте 33 лет заявил о пропаже телефона и денежных средств в полицию. Сейчас он является заведующим художественно-постановочной части учебного театра академии балета.

Заявивший отметил, что обнаружил потерю телефона во дворе на набережной реки Фонтанки. Через некоторое время не смог найти кошелек, находясь в доме на Садовой улице.

По словам мужчины, сотрудники банка рассказали о списании с его карты 121 тысячи рублей. Пострадавший подчеркнул, что его не грабили. Тем не менее, он не знает, как пропал кошелек и телефон.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут проверку по данному делу.