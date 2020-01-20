20 января 2020, 13:14
Сотрудника академии балета обокрали на 168 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
Мобильный телефон и деньги украли у работника учебного театра академии балета в Санкт-Петербурге. Общая сумма кражи — 168 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мужчина в возрасте 33 лет заявил о пропаже телефона и денежных средств в полицию. Сейчас он является заведующим художественно-постановочной части учебного театра академии балета.
Заявивший отметил, что обнаружил потерю телефона во дворе на набережной реки Фонтанки. Через некоторое время не смог найти кошелек, находясь в доме на Садовой улице.
По словам мужчины, сотрудники банка рассказали о списании с его карты 121 тысячи рублей. Пострадавший подчеркнул, что его не грабили. Тем не менее, он не знает, как пропал кошелек и телефон.
В настоящий момент правоохранительные органы ведут проверку по данному делу.