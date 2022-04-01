Сотрудник железнодорожной станции Арзамаса пострадал в ходе выполнения работы

На железнодорожной станции Арзамаса Нижегородской области 4 февраля произошел несчастный случай. 52-летний слесарь вручную загружал в вагоны печки «буржуйки», которые весили по 50 килограмм, и уголь для топки. При выполнении таких манипуляций у мужчины случился разрыв внутреннего органа.

Как сообщает newsnn.ru, 6 февраля рабочий ж/д станции попал в хирургическое отделение в тяжелом состоянии. Примечательно, что никаких заявлений в трудовую инспекцию при этом не поступало.

На сайте ведомства уже появилась информация, что данная производственная травма теперь зарегистрирована как сокрытая. Сотрудники инспекции инициировали проверку условий труда, в которых работал пострадавший. Также они будут выяснять, проходил ли слесарь обучение безопасным методам работы.