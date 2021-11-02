Сотрудник завода пострадал в Пензенской области

В Пензенской области сотрудник каменского сахарного завода пострадал на производстве, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

По данным информагентства, 28-летний мужчина пострадал в минувшую субботу. Он получил множественные термические ожоги в результате разлива жидкости при ремонте насоса сборника суспензии. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.