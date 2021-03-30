Сотрудник уральского автосалона пострадал при взрыве бочки

В одном из автосалонов Екатеринбурга при взрыве бочки из-под моторного масла пострадал 29-летний сотрудник. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам инсайдера, бочка взорвалась, когда мужчина пилил ее «болгаркой», чтобы сделать из нее мусорный бак.

«По имеющимся данным, из-за попадания в бочку искр произошло воспламенение скопившихся в бочке горючих паров, что вызвало мощный хлопок», — рассказал пресс-секретарь областного следкома Александр Шульга.

В результате пострадавший получил перелом челюсти, ушиб мозга, черепно-мозговую травму и рваные раны лица. Сейчас он находится в коме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.