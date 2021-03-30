facebook_pixel
    30 марта 2021, 13:41

    Сотрудник уральского автосалона пострадал при взрыве бочки

    Артур Блянихов

    В одном из автосалонов Екатеринбурга при взрыве бочки из-под моторного масла пострадал 29-летний сотрудник. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам инсайдера, бочка взорвалась, когда мужчина пилил ее «болгаркой», чтобы сделать из нее мусорный бак.

    «По имеющимся данным, из-за попадания в бочку искр произошло воспламенение скопившихся в бочке горючих паров, что вызвало мощный хлопок», — рассказал пресс-секретарь областного следкома Александр Шульга.

    В результате пострадавший получил перелом челюсти, ушиб мозга, черепно-мозговую травму и рваные раны лица. Сейчас он находится в коме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.