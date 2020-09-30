Сотрудник управляющей компании схватил москвичку за горло после ее жалоб

Инцидент произошел в Сосенском поселении, в доме на улице Василия Ощепкова. В квартиру к 28-летней горожанке пришли двое молодых людей в медицинских масках. Они представились сотрудниками управляющей компании.

Парни заявили, что хотят выяснить причину недовольств девушки по поводу их работы. По словам потерпевшей, «гости» начали грубить, после чего девушка попыталась закончить разговор и закрыть дверь. Один из мужчин схватил девушку за горло и стал угрожать.

«Двое молодых людей вломились к ней в квартиру, схватили за горло и требовали перестать писать жалобы на управляющую компанию. Пообещав, что в противном случае девушке будет только хуже», — уточнил сотрудник правоохранительных органов.

В настоящий момент напавшие на москвичку молодые люди разыскиваются полицией.