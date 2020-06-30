Сотрудник УФСИН погиб в ДТП с семью пострадавшими в Хабаровском крае
Отечественная Lada и Toyota Vitz столкнулись вечером 29 июня недалеко от села Заозерное в Хабаровском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Водитель Lada ехал со стороны села в сторону Хабаровска. На 6-м километре автодороги Матвеевка — Заозерное он вылетел через сплошную полосу на встречку и врезался в иномарку. Погибли управлявший Toyota Vitz мужчина и пассажир Lada.
«Семеро получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ГИБДД. Пострадавших отправили в местные больницы. Двое из них ехали в отечественном авто, остальные — в Toyota. Сейчас четыре человека находятся в реанимации.
Как оказалось, Lada принадлежит управлению Федеральной службы исполнения наказаний. В ДТП под Заозерным погиб один из сотрудников ведомства. В пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю уточнили, что служебная машина ехала в исправительные учреждения села.
«В результате крупного ДТП погиб на месте старший инспектор группы организации и применения средств надзора отдела режима и надзора УФСИН России по Хабаровскому краю капитан внутренней службы Дмитрий Шарапов», — подчеркнули в ведомстве.
Состояние двух его сослуживцев врачи оценивают как тяжелое. Погибшего в УФСИН охарактеризовали как опытного и талантливого сотрудника. У него осталась жена и маленький ребенок.
По факту случившегося проводится проверка.