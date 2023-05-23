23 мая 2023, 15:51
Сотрудник «Центроспаса» погиб на учениях в Ногинске
Источник «360»: спасатель из отряда «Центроспас» погиб на учениях в Ногинске
Спасатель погиб на учениях в Ногинске, сообщил источник «360» в экстренных службах региона. По его данным, погибший был сотрудником «Центроспаса».
По предварительной информации, спасатель погиб на полигоне, получив смертельные травмы при падении с большой высоты.
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«Потоком воздуха от вертолета мужчину сбросило вниз», — уточнил собеседник «360».
Все подробности уточняются. Официально информацию о гибели сотрудника «Центроспаса» пока не подтвердили. Источник "360" отметил, что у погибшего остались жена и маленький сын.
МЧС РФ
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