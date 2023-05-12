Происшествия 12 мая 2023, 00:58 Сотрудник скорой помощи спас человека с инвалидностью из пожара в Выборге

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Водитель скорой помощи спас из пожара человека с инвалидностью в Выборге. Об этом сообщил портал Peterburg2.ru

Пламя охватило частный дом в Калининском микрорайоне в День Победы. Как рассказали свидетели, сотрудники скорой помощи увидели пожар и пришли на помощь жильцам. Они вынесли из здания пенсионера на матрасе и баллон с пропаном, который мог взорваться.

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Огонь полностью уничтожил дом, а также имущество и документы жителей. Однако они не пострадали от огня, написали «Народные новости».