Сотрудник скорой помощи избил пенсионера в Санкт-Петербурге

По словам женщины, ее отец из-за плохого самочувствия вызвал скорую помощь и попросил доставить его в больницу для ветеранов войны. Водитель автомобиля грубо отказал мужчине. Между пенсионером и фельдшером возник спор, в ходе которого последний ударил пациента кулаком в лицо.

«Папа попросил отвезти его в больницу, в госпиталь ветеранов войн, где ему два года назад произвели шунтирование. По дороге папа увидел, что везут его в другую больницу. На вопросы папы, почему его везут не туда, врач стал хамить. На попытку папы более настоятельно остановить машину он закрыл рот рукой и много раз ударил по носу кулаком. В машине также ехала моя мама, при попытке броситься на помощь, медсестра скрутила ей руки и удерживала ее от того, чтобы помешать врачу», — пояснила дочь пострадавшего.

С заявлением в полицию по данному факту обратились 13 января 2020 года. В настоящее время ГУ МВД проводит проверку случившегося.