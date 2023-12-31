31 декабря 2023, 13:07
Сотрудник СК погиб во время удара ВСУ по Белгороду
СК возбудил дело по факту гибели следователя во время атаки ВСУ на Белгород
Офицер Следственного комитета погиб при исполнении служебного долга во время обстрелов Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Погибший старший лейтенант юстиции с 19 ноября 2023 года занимался расследованием военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан и военных. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью офицера.
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«Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности», — отметили в пресс-службе.
Погибшему офицеру было 27 лет. До работы следователем он проходил службу в ВС России в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. Глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать поддержку его семье.
Украинские боевики запустили ракеты по Белгороду 30 декабря. Из-за удара погибли 24 горожанина, пострадали 108 человек. По информации омбудсмена Марии Львовой-Беловой, жертвами ударов стали четыре ребенка, еще 15 детей получили ранения.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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