Происшествия 31 декабря 2023, 13:07 Сотрудник СК погиб во время удара ВСУ по Белгороду СК возбудил дело по факту гибели следователя во время атаки ВСУ на Белгород РИА «Новости»

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Офицер Следственного комитета погиб при исполнении служебного долга во время обстрелов Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Погибший старший лейтенант юстиции с 19 ноября 2023 года занимался расследованием военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан и военных. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью офицера.

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«Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности», — отметили в пресс-службе.

Погибшему офицеру было 27 лет. До работы следователем он проходил службу в ВС России в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. Глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать поддержку его семье.

Украинские боевики запустили ракеты по Белгороду 30 декабря. Из-за удара погибли 24 горожанина, пострадали 108 человек. По информации омбудсмена Марии Львовой-Беловой, жертвами ударов стали четыре ребенка, еще 15 детей получили ранения.