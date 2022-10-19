Сотрудник рыбзавода утонул в ЯНАО | 360°

19 октября 2022, 17:08
Сотрудник рыбзавода утонул в ЯНАО
Мужчина, работавший на предприятии «Тазагрорыбпром», утонул после того, как выпал из судна. Об этом сообщило издание «МК Ямал» со ссылкой на «Ямалспас».
«При очевидных обстоятельствах в рефрижераторного судна выпал и утонул сотрудник ООО „Тазагрорыбпром“», — уточнили в службе.
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По данным агентства Ura.ru, труп достали из воды и передали правоохранителям. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой установят, корректно ли исполнялись требования законодательства в вопросе безопасности судоходства.
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