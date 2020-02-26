Сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лед детей в Перми

По данным информагентства, после работы Шпулинг пошел на набережную реки Кама, чтобы набрать воды и услышал крики мальчиков. Они провалились под лед в 30 метрах от берега. Мужчине удалось спасти тонущих детей. Он пробежал по льду около 15 метров, остальное расстояние прополз, так как начал проваливаться сам. Вытащив ребят, росгвардеец доставил их в полицейское отделение.