Важное 07 декабря 2023, 16:07 Сотрудник Росгвардии погиб, еще двое ранены из-за ЧП на полигоне под Рязанью Прокуратура: Росгвардеец погиб на полигоне под Рязанью при детонации снаряда РИА «Новости»

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Сотрудник Росгвардии погиб, еще двое получили ранения во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Пресс-служба областной прокуратуры уточнила, что предварительной причиной стало самопроизвольное срабатывание взрывного устройства.

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На место происшествия выехали криминалисты. Координацией работы следственной группы занимается руководитель регионального главка СК генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в результате стрельбы в селе Высокое Рязанской области погиб сотрудник правоохранительных органов. Уроженец Вологодской области оказал вооруженное сопротивление, когда полицейские проводили следственные мероприятия. В СК РФ возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.