Сотрудник Росгвардии из Кургана предотвратил пожар

Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Курганской области смог предотвратить распространение пожара в поселке Юргамыш Курганской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Возгорание произошло из-за того, что соседи сотрудника не потушили мангал. Мужчина увидел дым, после чего вызвал пожарных и начал стучать в окна соседям. Вместе с соседом они начали самостоятельно тушить огонь до приезда спасателей. Сотрудники МЧС окончательно ликвидировали огонь на месте.