Происшествия 23 марта 2023, 09:13 Сотрудник полиции пострадал при взрыве в Мелитополе Администрация Мелитополя: сотрудник полиции пострадал при взрыве в городе

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Сотрудник полиции пострадал в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Полицейский получил минно-взрывную травму ноги. По информации ГУ МВД по Запорожской области, речь идет о травмах средней степени тяжести. Состояние пострадавшего стабильно. Ему оказывают медицинскую помощь в больнице.

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Администрация Мелитополя сообщила о звуке взрыва в городе сегодня в 07:40. Жителей попросили сохранять спокойствие. Через некоторое время мэрия уточнила, что на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. На место приехали экстренные службы и правоохранительные органы. Первоначально сообщалось, что разрушений и пострадавших нет.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов расценил произошедшее как теракт.

«Взрыв СВУ в Мелитополе сегодня утром — элемент запугивания и попытка террористов УГИЛ дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области», — написал он в Telegram.

Рогов уточнил, что взрыв произошел неподалеку от пожарной части.