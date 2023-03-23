23 марта 2023, 09:13
Сотрудник полиции пострадал при взрыве в Мелитополе
Администрация Мелитополя: сотрудник полиции пострадал при взрыве в городе
Сотрудник полиции пострадал в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.
Полицейский получил минно-взрывную травму ноги. По информации ГУ МВД по Запорожской области, речь идет о травмах средней степени тяжести. Состояние пострадавшего стабильно. Ему оказывают медицинскую помощь в больнице.
Реклама
Администрация Мелитополя сообщила о звуке взрыва в городе сегодня в 07:40. Жителей попросили сохранять спокойствие. Через некоторое время мэрия уточнила, что на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. На место приехали экстренные службы и правоохранительные органы. Первоначально сообщалось, что разрушений и пострадавших нет.
Реклама
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов расценил произошедшее как теракт.
«Взрыв СВУ в Мелитополе сегодня утром — элемент запугивания и попытка террористов УГИЛ дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области», — написал он в Telegram.
Рогов уточнил, что взрыв произошел неподалеку от пожарной части.
Взрывы
Мелитополь
Запорожская область
Реклама
Реклама