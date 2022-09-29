Сотрудник полиции Архангельской области спас попавшего под поезд мужчину | 360°

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Сотрудник полиции Архангельской области спас попавшего под поезд мужчину

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Сотрудник патрульно-постовой службы линейного отделения полиции на станции Коноша Вологодского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД РФ по СЗФО, старший сержант Юрий Денисов спас человека, который случайно попал под поезд. За это мужчину наградят медалью «За доблесть в службе», сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на МВД Медиа.

Ситуация произошла на железнодорожном вокзале в Коноше. Пострадавший во время попытки подняться на подножку упал под поезд, который набирал скорость. Однако полицейский успел вытащить мужчину.

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«За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга, старший сержант полиции Юрий Денисов награжден медалью МВД России „За доблесть в службе“, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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