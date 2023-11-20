Эксклюзив 20 ноября 2023, 12:52 Сотрудник питомника рассказал о спасении лебедей в центре Москвы Сотрудник питомника «Диво-птица» рассказал о спасении лебедей в Хамовниках

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Сотрудники питомника «Диво-птица» рассказали корреспонденту «360» о лебедях, которых заберут на зиму из парка в центре Москвы. Птиц спасли из полыньи в парке усадьбы Трубецких в районе Хамовники.

О попавших в полынью птицах стало известно утром 20 ноября. Их попытались спасти сотрудники МЧС и орнитологи. Однако позже стало известно, что лебедей заберут на зимовку в питомник «Диво-птица».

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Корреспондент «360» пообщался с прибывшим на место сотрудником питомника и спросил, почему лебеди не отреагировали на приближающиеся холода и остались в парке.

«Люди их здесь любят, кормят. Зачем им куда-то уходить, когда еда есть? В этом просто не было смысла», — объяснил специалист.

По словам сотрудника питомника, лебеди могли бы находиться в парке в Хамовниках еще некоторое время.

«Подобные птицы переносят до минус 15 градусов совершенно спокойно. Они могут сидеть на льду, они не примерзают. Просто генерируют энергию, чтобы меньше терять тепло», — рассказал он.

Однако, если бы в пруду полностью замерзла вода, лебеди могли бы погибнуть. Их обнаружили в полынье три на полтора метра, которую птицы активно пытались увеличивать.

По словам работника питомника, они уже знакомы с птицами из Хамовников.

«Эти лебеди уже не первый год зимуют у нас», — сообщили в «Диво-птице».

Сейчас лебеди полностью здоровы. Их транспортировали в питомник, где уже содержат около сотни птиц.