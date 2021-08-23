Сотрудник петербургского центра для детей-сирот неоднократно избивал ребенка

В Санкт-Петербурге в одном из центров для детей-сирот сотрудник регулярно бил ребенка, воспитанник в силу возраста не мог защитить себя от насилия. В прокуратуре Колпинского района сообщили, что уже возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.

В ведомстве уточнили, что речь идет об одном из сотрудников Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр содействия семейному воспитанию № 9». По данным следствия, ребенка в этом центре неоднократно били на протяжении нескольких месяцев. С сиротой регулярно обращались жестоко и применяли недопустимые методы воспитания.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Правоохранители отметили, что сирота находился в беспомощном состоянии и был вынужден зависеть от взрослых, которые обращались с ним неподобающе.

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