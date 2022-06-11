Сотрудник МВД пострадал во время конфликта со стрельбой в поселке Мосрентген

В поселке Мосрентген в ТиНАО во время конфликта со стрельбой пострадал сотрудник МВД. Причиной ссоры стал квартирный вопрос. В пресс-службе ГУ МВД по Москве «360» подтвердили произошедшее. Владелец квартиры, где раздались выстрелы, рассказал, что ранее мать одного из полицейских выселили из-за асоциального образа жизни.

По предварительной информации, все произошло около 02:30 в районе Мосрентген, подтвердили «360» в пресс-службе столичного главка МВД.

Произошел конфликт между гражданами, в результате которого двух участников госпитализировали в медицинские учреждения. <...> Один из пострадавших является сотрудником УВД на Московском метрополитене Представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Владелец квартиры Алексей рассказал «360», что споры из-за жилплощади тянутся давно. Сам он при конфликте не присутствовал.

Источник фото: телеканал «360»

«Я сам там не присутствовал, мне утром рассказали», — отметил Алексей.

Долю в квартире Алексей получил в подарок от матери своего погибшего друга, которой он всячески помогал после кончины ее сына. Женщина планировала переехать в другой город, но осталась со своим сожителем на время ремонта на новом месте. У матери погибшего есть еще один сын, с которым, по словам Алексея, и произошел конфликт.

Родственники женщины хотели, чтобы мужчина вернул долю в квартире. По его словам, ответом на доводы и призывы решить спор мирно посыпались угрозы.

За это время образовался долг за квартиру, а участковому часто жаловались на шум. После этого женщину и ее сожителя выселили, отметил Алексей. Они предупредили, что съезжают, и мужчина сдал квартиру другим людям.

Полицейский (сын выселенной женщины — прим. ред.) приехал, оказывается, со своими друзьями [в квартиру]. <…> Я не знаю, что между ними произошло, но знаю, что человек в больнице Алексей владелец квартиры.

Один из новых жильцов этой квартиры Магомед рассказал «360», что ночью в дверь начали ломиться. В квартире находились он, его брат, жена брата и трое детей. Дверь открыл брат Магомеда. На лестничной площадке стояли четыре человека, они попытались зайти внутрь. Собеседник «360» отметил, что не знал их.

Источник фото: телеканал «360»

Незваные гости, по словам Магомеда, угрожали пистолетом, и говорили, что теперь они будут здесь жить. Брат предложил им поговорить на улице, а сам Магомед остался с семьей.

Выглянул в окно, было темно. <…> Увидел четыре фигуры, вспышку света и звук выстрела. Потом ответный выстрел был. <…> Не помню даже, что делал. Я следовал инструкциям брата и оставался с семьей, чтобы их защитить Магомед жилец квартиры, очевидец происшествия.

Мужчина слышал шумы, крики и мат. Он велел женщине с детьми закрыться в квартире, а сам вышел во двор. По его словам, там находился его был брат и двое человек, остальные убежали. На месте уже были сотрудники полиции. Через некоторое время приехали врачи скорой помощи и увезли брата Магомеда и другого человека.

«Никаких указывающих [знаков]на то, что это сотрудники полиции [не было]. Ничего не было абсолютно. Ни формы, ничего», — рассказал Магомед.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одним очевидцем происшествия стал таксист, который проезжал мимо. Конфликт между мужчинами, по его словам, происходил на дороге. Мужчина вышел из автомобиля и начал разнимать ругающихся. Он заметил, что в руках одного из спорщиков был пистолет. Таксист попросил мужчину убрать оружие.

«После всего происшествия было, там уже на повышенных тонах разговаривали. При мне ничего [не было], ни стрельбы, ни драки не было. Я видел человека, который со „стволом“ стоит», — рассказал собеседник «360».

О чем говорили участники конфликта, он не слышал. Буквально через несколько минут, по его словам, на место уже приехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.