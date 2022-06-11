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    11 июня 2022, 00:19

    Сотрудник МВД пострадал во время конфликта со стрельбой в поселке Мосрентген

    Конфликт со стрельбой произошел в поселке Мосрентген, двух человек госпитализировали

    Валерия Шафирко, Иван Степанов

    В поселке Мосрентген в ТиНАО во время конфликта со стрельбой пострадал сотрудник МВД. Причиной ссоры стал квартирный вопрос. В пресс-службе ГУ МВД по Москве «360» подтвердили произошедшее. Владелец квартиры, где раздались выстрелы, рассказал, что ранее мать одного из полицейских выселили из-за асоциального образа жизни.

    По предварительной информации, все произошло около 02:30 в районе Мосрентген, подтвердили «360» в пресс-службе столичного главка МВД.

    Произошел конфликт между гражданами, в результате которого двух участников госпитализировали в медицинские учреждения. <...> Один из пострадавших является сотрудником УВД на Московском метрополитене

    Представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве

    Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Владелец квартиры Алексей рассказал «360», что споры из-за жилплощади тянутся давно. Сам он при конфликте не присутствовал.

    Сотрудник МВД пострадал во время конфликта со стрельбой в поселке Мосрентген | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Я сам там не присутствовал, мне утром рассказали», — отметил Алексей.

    Долю в квартире Алексей получил в подарок от матери своего погибшего друга, которой он всячески помогал после кончины ее сына. Женщина планировала переехать в другой город, но осталась со своим сожителем на время ремонта на новом месте. У матери погибшего есть еще один сын, с которым, по словам Алексея, и произошел конфликт.

    Родственники женщины хотели, чтобы мужчина вернул долю в квартире. По его словам, ответом на доводы и призывы решить спор мирно посыпались угрозы.

    За это время образовался долг за квартиру, а участковому часто жаловались на шум. После этого женщину и ее сожителя выселили, отметил Алексей. Они предупредили, что съезжают, и мужчина сдал квартиру другим людям.

    Полицейский (сын выселенной женщины — прим. ред.) приехал, оказывается, со своими друзьями [в квартиру]. <…> Я не знаю, что между ними произошло, но знаю, что человек в больнице

    Алексей

    владелец квартиры.

    Один из новых жильцов этой квартиры Магомед рассказал «360», что ночью в дверь начали ломиться. В квартире находились он, его брат, жена брата и трое детей. Дверь открыл брат Магомеда. На лестничной площадке стояли четыре человека, они попытались зайти внутрь. Собеседник «360» отметил, что не знал их.

    Сотрудник МВД пострадал во время конфликта со стрельбой в поселке Мосрентген | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Незваные гости, по словам Магомеда, угрожали пистолетом, и говорили, что теперь они будут здесь жить. Брат предложил им поговорить на улице, а сам Магомед остался с семьей.

    Выглянул в окно, было темно. <…> Увидел четыре фигуры, вспышку света и звук выстрела. Потом ответный выстрел был. <…> Не помню даже, что делал. Я следовал инструкциям брата и оставался с семьей, чтобы их защитить

    Магомед

    жилец квартиры, очевидец происшествия.

    Мужчина слышал шумы, крики и мат. Он велел женщине с детьми закрыться в квартире, а сам вышел во двор. По его словам, там находился его был брат и двое человек, остальные убежали. На месте уже были сотрудники полиции. Через некоторое время приехали врачи скорой помощи и увезли брата Магомеда и другого человека.

    «Никаких указывающих [знаков]на то, что это сотрудники полиции [не было]. Ничего не было абсолютно. Ни формы, ничего», — рассказал Магомед.

    Сотрудник МВД пострадал во время конфликта со стрельбой в поселке Мосрентген | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Еще одним очевидцем происшествия стал таксист, который проезжал мимо. Конфликт между мужчинами, по его словам, происходил на дороге. Мужчина вышел из автомобиля и начал разнимать ругающихся. Он заметил, что в руках одного из спорщиков был пистолет. Таксист попросил мужчину убрать оружие.

    «После всего происшествия было, там уже на повышенных тонах разговаривали. При мне ничего [не было], ни стрельбы, ни драки не было. Я видел человека, который со „стволом“ стоит», — рассказал собеседник «360».

    О чем говорили участники конфликта, он не слышал. Буквально через несколько минут, по его словам, на место уже приехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.