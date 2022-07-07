Жители Воронежа пожаловались на агрессивного сотрудника миграционной службы. Он избил мужчину из Узбекистана прямо во время приема. Методы работы местного паспортного стола попали на видео, которое опубликовал сайт kp.ru.

Ролик сняли прямо из очереди в миграционной службе, где оформляют патенты на работу. Сотрудник вскочил из-за стола, снимая отпечатки пальцев мигранта, ударил его локтем в грудь и толкнул в бок. Парень влетел в стул, но не стал сопротивляться.

Очевидцы обратились к руководству узбекской диаспоры в Москве. По их словам, это не первый подобный случай, именно этот работник и раньше так обращался с приезжими.

ГУ МВД России по Воронежской области сообщило, что начало служебную проверку по факту противоправных действий вольнонаемного работника миграционного подразделения

Правоохранители установили, что во время постановки на дактилоскопический учёт гражданина работник нанес ему удар в область груди, а также допустил в отношении мужчины некорректное поведение.

По результатам проверки работнику грозит увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.