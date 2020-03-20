Сотрудник МЧС спас 15-летнюю жительницу Иркутска

Михаил Дмитриев, сотрудник МЧС, приехал на вызов, чтобы спасти девушку. Сначала он пытался поговорить с подростком, но в какой-то момент, девочка разжала руки и сорвалась. Михаил смог поймать ее за ноги прямо на лету.

«Сначала я попытался уговорить девчонку, отвлечь ее. А она вдруг прошептала „Руки не держат!“. Сил у нее не хватило, чтобы назад на свой балкон попасть, а дома никого не было. Она была одна. Руки соскользнули и с криком девчонка сорвалась. Но я уже держал ее за щиколотки и втащил на руках в квартиру. Чтобы ее удержать, я прицепил страховку. Подростка сразу передали врачам», — рассказал Дмитриев.