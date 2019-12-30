Сотрудник МЧС погиб, спасая рыбаков

Трагедия произошла на озере недалеко от села Жерелево Куйбышевского района. Трое рыбаков провалились под лед. На помощь им пришли трое спасателей. При попытке оказать помощь, один из них, вместе с пострадавшим, провалился под лед. В итоге погибли три человека.

«Погиб сотрудник МЧС, еще один находится в реанимации. Люди просто вышли порыбачить на озеро. Отец и сын гибнут. Гибнет сотрудник МЧС. Четыре человека находятся на лечении — переохлаждение. Сложно судить, что людьми двигало в такой опасный период выходить на лед», — сказал первый заместитель губернатора Владимир Мазур.

Погибшего спасателя посмертно представят к награде, написала «Газета.ru».