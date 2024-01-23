Происшествия 23 января 2024, 18:24 Сотрудник МЧС погиб при обстреле Донецка, еще восемь человек пострадали Глава ДНР Пушилин: в результате удара ВСУ по Донецку погиб сотрудник МЧС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жертвой обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских боевиков стал 23-летний сотрудник МЧС России по ДНР. Ранения получили еще восемь человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов, скончался в больнице», — указал он.

Реклама

Пушилин рассказал, что пострадали семь гражданских лиц и еще один сотрудник МЧС — он получил легкие ранения. Четырем жителям Донецка оказали медицинскую помощь амбулаторно, еще троих поместили в госпиталь. Медики оценили их состояние как среднетяжелое.

Глава ДНР добавил, что в результате атаки ВСУ на Куйбышевский район повреждения получили здания ДК и ясли-сада, а также два жилых дома.

Украинские военные 23 января выпустили по району Донецка пять снарядов из РСЗО, сообщил RT.

Ранее, 21 января, ВС Украины атаковали донецкий рынок. По словам мэра Алексея Кулемзина, боевики хотели убить как можно больше мирных жителей.