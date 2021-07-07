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    07 июля 2021, 13:29

    Сотрудник лесопилки погиб на производстве в Кировской области

    Полина Гребенщикова

    В Кильмезском районе Кировской области 60-летний мужчина погиб из-за несчастного случая на лесопилке. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кировской области.

    Сотрудник лесопилки погиб на производстве в Кировской области

    Трагедия произошла на производстве в деревне Рыбная Ватага. Мужчина работал в деревоперерабатывающем цехе у станка. Одна из деталей ударила его в грудь, от удара мужчина скончался.

    Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть.