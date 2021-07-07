Сотрудник лесопилки погиб на производстве в Кировской области

В Кильмезском районе Кировской области 60-летний мужчина погиб из-за несчастного случая на лесопилке. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла на производстве в деревне Рыбная Ватага. Мужчина работал в деревоперерабатывающем цехе у станка. Одна из деталей ударила его в грудь, от удара мужчина скончался. Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть.