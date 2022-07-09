Сотрудник кубанской полиции отправится с тюрьму за организацию смертельного ДТП

Сотрудника полиции из Кореновского района приговорили к заключению за организацию ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Авария случилась в июле прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и сбил двоих дорожных рабочих. Один из них скончался, а второй получил серьезный вред здоровью.

Бывший полицейский признал свою вину в полном объеме, а также раскаялся. Суд приговорил его к шестилетнему заключению в исправительной колонии общего режима.