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    09 июля 2022, 10:28

    Сотрудник кубанской полиции отправится с тюрьму за организацию смертельного ДТП

    Арина Бобкова

    Сотрудника полиции из Кореновского района приговорили к заключению за организацию ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

    Авария случилась в июле прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и сбил двоих дорожных рабочих. Один из них скончался, а второй получил серьезный вред здоровью.

    Бывший полицейский признал свою вину в полном объеме, а также раскаялся. Суд приговорил его к шестилетнему заключению в исправительной колонии общего режима.