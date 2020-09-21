Сотрудник компании сотовой связи продавал секретную информацию в Кургане

По данным следствия, подозреваемый по просьбе «заинтересованных лиц, за денежное вознаграждение» передал им данные «о входящих и исходящих телефонных соединениях нескольких абонентов».

Сделано это было без согласия последних и без соответствующих разрешений суда.

Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.