21 сентября 2020, 18:10
Сотрудник компании сотовой связи продавал секретную информацию в Кургане
В отношении 24-летнего жителя Кургана, сотрудника одного из салонов сотовой связи, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в том, что он продавал секретную информацию о клиентах. Об этом сообщила «Царьград».
По данным следствия, подозреваемый по просьбе «заинтересованных лиц, за денежное вознаграждение» передал им данные «о входящих и исходящих телефонных соединениях нескольких абонентов».
Сделано это было без согласия последних и без соответствующих разрешений суда.
Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.