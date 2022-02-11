Сотрудник коммунальной службы упал с крыши во время уборки снега в Нижнем Новгороде

Следственный комитет РФ по Нижнему Новгороду инициировал проверку после случая в областном центре на улице Советской в Канавинском районе. Сотрудник коммунальной службы упал с крыши, очищая от снега кровлю многоэтажного здания.

30-летнего нижегородца увезли в больницу в тяжелом состоянии. Как пишет newsnn.ru со ссылкой на данные регионального отделения СК РФ, по факту случившегося заведено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Правоохранительные органы установят, были ли нарушения в организации работы на высоте со стороны домоуправляющей компании.