Сотрудник кафе подрался с посетителем в Петербурге

Драка между сотрудником кафе и посетителем произошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

По данным ведомства, сотрудник оказался гражданином одной из арабских стран и был недоволен поведением находящейся в кафе пары. В результате произошел конфликт, который закончился дракой.

«В довесок в качестве последнего воспитательного аргумента выступил попавшийся под руку иностранцу кухонный нож», — рассказали в пресс-службе.

Очевидцы вызвали полицию. Посетитель попал в больницу.