Сотрудник Ижорского завода чуть не сгорел в пожаре

По данным газеты «Петербургский дневник», в комнате отдыха загорелось одеяло. Пострадавший мужчина злоупотреблял алкоголем и не был официально оформлен как сотрудник завода.

Сейчас он находится в реанимации. У него диагностированы ожоги головы, груди, живота, конечностей и верхних дыхательных путей.