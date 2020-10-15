15 октября 2020, 17:33
Сотрудник Ижорского завода чуть не сгорел в пожаре
Произошел пожар на Ижорском резервуарном заводе, в ходе которого пострадал сотрудник. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным газеты «Петербургский дневник», в комнате отдыха загорелось одеяло. Пострадавший мужчина злоупотреблял алкоголем и не был официально оформлен как сотрудник завода.
Сейчас он находится в реанимации. У него диагностированы ожоги головы, груди, живота, конечностей и верхних дыхательных путей.