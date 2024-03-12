Происшествия 12 марта 2024, 15:01 Сотрудник интернет-магазина в Пензенской области похитил товары на сумму более 300 тыс рублей

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В Пензенской области следствие завело уголовное дело на жителя Колышлея, который похитил со склада интернет-магазина товары на крупную сумму денег. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Подозреваемый, работавший на приемке продукции, вносил заведомо ложные сведения в программу. Отсканированный товар, который не был внесен, он присваивал. Ущерб от его действий составил более 330 тысяч рублей.

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Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском райсуде Пензы в ближайшее время.