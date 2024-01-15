Происшествия 15 января 2024, 23:53 Сотрудник гипермаркета выпил виски с полки магазина и умер РИА «Новости»: сотрудник магазина умер в торговом зале, выпив виски Freepik

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В пермском гипермаркете обнаружили тело 44-летнего мужчины. Как выяснила полиция, это был один из сотрудников магазина, который залпом выпил несколько бутылок крепкого алкоголя прямо с полки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили в торговом зале магазина на бульваре Гагарина в Перми в воскресенье, 14 января. Погибшим оказался 44-летний сотрудник гипермаркета. По предварительным данным, у него отказало сердце.

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При этом в группе «ЧП и ДТП|Чрезвычайное происшествие|Пермь» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев сообщили, что перед смертью мужчина залпом выпил несколько бутылок крепкого алкоголя объемом 0,25 литра прямо с полки магазина. Рядом с ним лежала одна из бутылок с недопитым виски.

В ноябре прошлого года москвич выпил 15 банок энергетика и умер. По словам матери погибшего, после энергетического напитка у мужчины поднялась температура, он стал жаловаться на плохое самочувствие.