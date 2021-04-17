Сотрудник ГИБДД случайно ранил девушку во время погони в Туве

Сотрудник ГИБДД в Туве случайно ранил несовершеннолетнюю во время погони за нарушителем. Информация опубликована на сайте МВД по региону.

По данным ведомства, днем 16 апреля в полиции узнали, что пьяный водитель едет по городу Ак-Довурак. Инспекторы ДПС несколько раз подали владельцу авто сигнал об остановке, но тот попытался скрыться. Затем правонарушитель выехал на автодорогу Ак-Довурак — Тээли.

Вскоре на подмогу прибыл второй экипаж ДПС. Во время преследования машины полицейские применили табельное оружие. Правоохранитель сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего открыл огонь по задним колесам машины. Благодаря этому злоумышленника удалось задержать на холмистой местности на 11-м километре дороги.

Пострадала несовершеннолетняя пассажирка, которая сидела в задержанном автомобиле. Она получила травму при стрельбе, девушку госпитализировали. По предварительным данным, ее состояние оценивается как стабильное.

По данным МВД, за рулем машины сидел местный житель, у него не было водительского удостоверения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за невыполнение требований полицейских, вождение без прав, езду в нетрезвом виде. Всего в машине находились четыре пассажира, трое из них совершеннолетние. Все были пьяными.