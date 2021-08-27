27 августа 2021, 14:23
Сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебной машине в Москве
Сотрудник Госавтоинспекции сбил на служебном автомобиле девочку на северо-востоке Москвы. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.
Все произошло 26 августа на Алтуфьевском шоссе. Сотрудник ГИБДД УВД по Северному округу на служебной машине Ford с включенным специальным световым сигналом сбил 13-летнюю девочку.
«[Она] перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — сказали в пресс-службе.
Пострадавшую госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка.