Сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебной машине в Москве

Сотрудник Госавтоинспекции сбил на служебном автомобиле девочку на северо-востоке Москвы. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

Все произошло 26 августа на Алтуфьевском шоссе. Сотрудник ГИБДД УВД по Северному округу на служебной машине Ford с включенным специальным световым сигналом сбил 13-летнюю девочку. «[Она] перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — сказали в пресс-службе. Пострадавшую госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка.