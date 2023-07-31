Происшествия 31 июля 2023, 20:09 Сотрудник ГИБДД разбился в Сочи на мотоцикле из базы розыска Интерпола Shot: в Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле без номеров из базы розыска Интерпола РИА «Новости»

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Сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле без номеров в Сочи, сообщил Telegram-канал Shot. По информации источника канала, от полученных травм он скончался на месте.

ДТП произошло 31 июля около 03:00 в Хостинском районе. Сотрудник ГИБДД в свое нерабочее время ехал на мотоцикле Honda по Аллее Челтенхема.

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По неизвестной пока причине он не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и в итоге врезался в дерево.

Источник Shot обратил внимание, что мотоцикл, за рулем которого ехал полицейский, находился в розыске Интерпола в Италии. В России транспортное средство не регистрировали.

Официально данные о гибели сотрудника и сведения о мотоцикле не подтверждали. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В декабре минувшего года нетрезвый оперуполномоченный за рулем машины столкнулся с тремя другими автомобилями на трассе Балашиха — Салтыковка. В результате аварии погибла женщина. В пресс-службе регионального ГУ МВД России ТАСС заявили, что полицейского уволили из органов по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности. В ГСУ СК РФ сообщили, что подозреваемого задержали 6 декабря.