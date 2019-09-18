Сотрудник безопасности московского метро попал в больницу после перестрелки

Сотрудник отдела собственной безопасности московского метро попал в больницу в результате перестрелки у станции Рязанский проспект. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате стрельбы один человек пострадал, еще один убит. По предварительной информации, сотрудник полиции выстрелил в работников ОСБ метро.

Происшествие случилось около 18:00. Что стало причиной конфликта пока не известно. Выживший при перестрелке сотрудник службы безопасности метро находится в тяжелом состоянии.