Сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента и пытался скрыться от полицейских в Волгоградской области

Полицейские устроили погоню за водителем угнанного автомобиля в Волгоградской области. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на региональный главк МВД.

Правоохранители пытались остановить машину из-за нарушения ПДД, но водитель только прибавил скорость. Сотрудники ДПС отправились в погоню и в итоге задержали нарушителя.

Оказалось, что за рулем находился сотрудник автосервиса без водительских прав. Машину он угнал у клиента мастерской. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел покататься.